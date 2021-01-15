قريبا ..بدء عمليات تطوير القطاع البحري في محطة جاسك لتصدير النفط

واضاف رضا دهقان اليوم الجمعة في مقابلة مع مراسل إرنا، إن أكثر من 60 بالمئة من مشروع إنشاء خط أنابيب النفط كوره - جاسك قد اكتمل موضحا إن حوالي 600 كم من ألف كيلومتر من هذا الخط قد تم انجازه، كما أن حوالي 900 كيلومتر من الأنابيب تم انتاجها لهذا المشروع.

وأشار دهقان إلى أن التقدم في بناء المضخات جيد بشكل عام، وخاصة المضخات الرئيسية فقد حققت أكثر من 60 بالمئة من التقدم.

وأكد أننا نحاول استكمال العمليات التنفيذية بحلول نهاية العام الايراني الحالي ( 20 مارس 2021)، وأضاف، ان القطاع البحري للمشروع يحرز تقدما جيدا أيضا وسيتم تركيب الكرة العائمة للتصدير قريبا.

مشروع نقل النفط الخام من كوره إلى جاسك هو مشروع وطني واستراتيجي ينفذ بدعم من الحكومة وبقيادة شركة النفط الوطنية الإيرانية ويهدف الى ايجاد قدرة انتاج مليون برميل من النفط الخام يوميا وتخزينه وتصديره عبر محطة جاسك الجديدة وضمان استمرار صادرات النفط الخام واللامركزية في محطات التصدير وتنويعها وتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل على ساحل مكران.

ويمكن الاشارة الى أن أهم مشاريع هذه الخطة الوطنية، هو توفير وبناء ألف كيلومتر من خط أنابيب 42 بوصة تتلائم مع النفط الحامض وإنشاء خمس محطات ضخ وثلاث محطات وسيطة لخط الأنابيب وإمدادات الطاقة لها، وإنشاء محطات استقبال وإرسال وبناء صهاريج التخزين بقدرة 10 ملايين برميل في منطقة جاسك وإنشاء مرافق بحرية، بما في ذلك ثلاث كرات عائمة، ومرافق ملحقة على ساحل مكران.

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