١٥‏/٠١‏/٢٠٢١ ١٢:٠٢ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84186323
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انطلاق المرحلة الأولى من مناورات الرسول الأعظم لقوات حرس الثورة الاسلامية

انطلاق المرحلة الأولى من مناورات الرسول الأعظم لقوات حرس الثورة الاسلامية

طهران/ 15 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - أنطلقت المرحلة الاولى من مناورات الرسول الاعظم في نسختها الـ15 باجراء عمليات مشتركة لاطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة لقوات الجو - فضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية في منطقة الصحراء المركزية وسط البلاد.

وذكر المركز الاعلامي لقوات حرس الثورة أن المناورات بدأت بالرمز المقدس ( يازهراء) حيث تم اطلاق اعداد كبيرة من صواريخ ارض - أرض الباليستية بالتزامن مع تسيير الطائرات المسيرة الهجومية الحاملة للقنابل.

وجرت المرحلة الأولى من المناورات صباح اليوم الجمعة بحضور القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي وقائد قوات الجو - فضاء التابعة للحرس العميد أمير علي حاجي زادة وجمع من قادة القوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية ، وتم في هذه المرحلة استخدام طرازات جديدة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، حيث تمكنت الصواريخ والمسيرات من تدمير اهداف العدو المفترضة.

يذكر ان صواريخ ارض - ارض الباليستية الجديدة مزودة برؤوس حربية منفصلة ، وبالامكان توجيهها من الجو ، كما انها قادرة على اختراق دفاعات العدو المضادة للصواريخ.

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