١٥‏/٠١‏/٢٠٢١ ١٢:٢٣ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84186341
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المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي:

حكام السعودية يمهدون الطريق لتنفيذ مشاريع الكيان الصهيوني

حكام السعودية يمهدون الطريق لتنفيذ مشاريع الكيان الصهيوني

طهران/ 15 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - قال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي للشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان، أن حكام السعودية يمهدون الطريق لتنفيذ المشاريع الصهيونية الهادفة الى زعزعة الاستقرار في المنطقة، معتبرا ان من مصلحة الرياض الثقة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية باعتبار دورها المهم في اقرار الأمن والسلام الدائم في المنطقة والعالم .

واضاف امير عبداللهيان ان التصريحات الاخيرة لوزير الخارجية السعودي واتهاماته لايران لا اساس لها من الصحة وهي مكررة ومملة ، مؤكدا ان على السعودية ان توقف الحرب ضد الشعب اليمني المظلوم وتكف عن قتل النساء والاطفال في اليمن.

واشار المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي للشؤون الدولية الى أن دعم السعودية لداعش والارهاب التكفيري حقيقة شاخصة أمام الملأ.

وتابع قائلا : ان المؤسف هو أن حكام السعودية تحولوا الى جرافات لتمهيد الطريق لمشاريع الكيان الصهيوني اللقيط في المنطقة ، وبالمقابل يسيئون التعامل مع الدول الاسلامية الجارة.

ودعا عبداللهيان السعودية الى انتهاج سلوك بناء مع دول الجوار والمنطقة ، والتخلي عن سياسة تأجيج الحروب ودعم الارهاب والمشاركة في حصار الشعوب.

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