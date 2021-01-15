روسيا : لقاء ظريف ولافروف في 26 يناير الجاري

واضافت زاخاروفا في مؤتمر صحفي أسبوعي بوزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة، إن وزير الخارجية الإيراني سيتوجه إلى موسكو في 26 يناير في زيارة عمل، وسيجري خلالها محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وقالت أنه من المتوقع أن يتبادل وزيرا الخارجية الإيراني والروسي، وجهات النظر حول القضايا الدولية، بما في ذلك الوضع في قره باغ والوضع حول خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) ، وكذلك الوضع في سوريا وأفغانستان ومنطقة الخليج الفارسي.

و اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الخميس، عن زيارة وشيكة لوزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى موسكو.

واضاف لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن ظريف سيقوم بزيارة رسمية إلى موسكو هذا الشهر (يناير).

والزيارة المرتقبة، لوزير الخارجية الإيراني إلى روسيا ستكون الزيارة الثانية والثلاثين، وزيارته الخامسة لموسكو هذا العام، وبحسب وزير الخارجية الروسي لافروف، فإن هذا العدد من اللقاءات مع نظيره الإيراني دليل على علاقات جيدة للغاية بين طهران وموسكو من أجل تطوير التعاون بين الجانبين.

انتهى**2344