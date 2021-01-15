تسجيل 83 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

واضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الجمعة انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة، تسجیل 6 الاف و 485 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و318 الفا و295 شخصا من بينهم 4415 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیونا و107 الاف و11 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفى 83 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 56 الفا و 621 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ثمانیة ملايين و 422 الفا و 554 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

انتهى** 2344