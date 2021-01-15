الهلال الاحمر الايراني يعلن استعداده لمساعدة منكوبي الزلزال في اندونيسيا

وقال همتي في برقية بعثها الى نظيره الاندونيسي اليوم الجمعة: ان الهلال الاحمر الايراني يعرب عن مواساته وتضامنه مع منكوبي زلزال سولاوسي في اندونيسيا ويعلن استعداده لتقديم الخدمات الاغاثية والطبية اللازمة للهلال الاحمر الاندونيسي بناء على الحاجات اللازمة.

واضاف: ان تقديم الخدمات الانسانية في الظروف الصعبة لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد-19" جدير بالتقدير.

وقال همتي: اننا نقف الى جانبكم على الدوام.

وقد قضى 37 شخصا على الأقل وجرح المئات فجر الجمعة في زلزال قوي ضرب جزيرة سولاويسي في إندونيسيا بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر على ما ذكرت السلطات فيما تبحث فرق الإنقاذ بين أنقاض أبنية ومستشفى انهارت، أملا بالعثور على ناجين.

انتهى ** 2342