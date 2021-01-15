عمران خان: العالم لا يصدق اتهامات بومبيو ضد ايران

وقال عمران خان في حوار اجرته معه قناة BOL الباكستانية: ان اتهامات بومبيو ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية بوجود صلات لها مع تنظيم القاعدة لا تصدق اطلاقا وان العالم يرفض مثل هذا الكلام.

واضاف: ان بومبيو قد وصل نهاية الخط اساسا وان فترة الادارة الاميركية الحالية قد انتهت ومع ذلك فان اتهاماته خطيرة للغاية وان هدفه الاساس هو ارضاء الصهاينة.

وتابع رئيس وزراء باكستان: لاشك ان بومبيو يطرح مثل هذه الاتهامات التي لا اساس لها ضد ايران لكسب رضى اسرائيل وبطبيعة الحال ربما يريد الاستعداد لانتخابات العام 2024 ولهذا الهدف يسعى لكسب الدعم من اللوبي الصهيوني.

واكد عمران خان ان "اسرائيل" فقط في المنطقة هي التي تسعى لاضعاف ايران واضاف: انه لا دولة كايران في موقع المقاومة والوقوف على قدميها ولهذا السبب تسعى اميركا لزعزعة الاوضاع في ايران بعد سوريا والعراق.

وقال رئيس وزراء باكستان: للاسف ان كل سياسات وزير خارجية ادارة ترامب تركزت على كسب رضى "اسرائيل".

وكان بومبيو قد ادعى ضمن تخرصاته الاخيرة بان ايران ساعدت في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر وانها اصبحت المقر الجديد للقاعدة.

وردا على هذه المزاعم قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف: لا احد ينخدع بان جميع الارهابيين الذين نفذوا هجمات 11 سبتمبر هم من الدول المحببة لدى بومبيو في الشرق الاوسط ولم يكن اي منهم من ايران.

انتهى ** 2342