تطوير التعاون بين ايران وجمهورية اذربيجان في مجال النقل السككي

وفي اللقاء الذي جرى الجمعة، قدم رئيس شركة سكك الحديد الاذربيجانية عرضا لطاقات النقل السككي في بلاده واعرب عن ثقته بان التعاون بين البلدين سيشهد تطورا في هذا المجال وان سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في باكو لا تالو جهدا في هذا السبيل.

من جانبه هنأ سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال اللقاء بانتصار جمهورية اذربيجان في حرب قرة باغ الاخيرة وقال: ان ايران دعمت على الدوام الموقف العادل لجمهورية اذربيجان المبني على مبادئ ومعايير القوانين الدولية.

واشار موسوي الى انه منذ بدء مهمته كسفير للجمهورية الاسلامية الايرانية في باكو، شارك في عدة محادثات على مستوى فرق العمل المتعلقة بمشاريع النقل السككي وقال انه سيبذل مساعيه من اجل المساعدة في سياق انجاز هذه المشاريع.

واعلن السفير الايراني كذلك رغبة الشركات الايرانية للمشاركة في اعادة اعمار المناطق المحررة في جمهورية اذربيجان خلال حرب قرة باغ.

وجرى تبادل وجهات النظر خلال الاجتماع ايضا حول الاهمية الاستراتيجية لممر "شمال-جنوب" من ناحية التعاون الدولي في مجال النقل وكذلك ظروف تنفيذ مشروع "رشت –آستارا" السككي.

واكد الجانبان خلال الاجتماع بان ممر "شمال –جنوب" لا يؤدي دورا مهما فقط للجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية اذربيجان وروسيا بل كذلك للدول الاخرى بالمنطقة التي ستزيد حجم تبادلها التجاري بتنفيذ عمليات الصادرات والواردات عبر هذا الممر.

انتهى ** 2342