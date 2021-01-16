١٦‏/٠١‏/٢٠٢١ ١٠:٣١ ص
رقم الصحفي: 2456
رمز الخبر: 84187028
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المتحدثة باسم الخارجية الروسية: ايران رائدة في مكافحة الارهاب

المتحدثة باسم الخارجية الروسية: ايران رائدة في مكافحة الارهاب

موسكو /16 كانون الثاني /يناير/ارنا- نفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مزاعم وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو حول علاقة ايران مع تنظيم القاعدة الارهابي وقالت ان هناك وثائق تثبت ان الجمهورية الاسلامية الايرانية هي ضحية الارهاب وهي رائدة في مكافحة الجماعات الارهابية بشكل جاد.

وفي حوار خاص مع وكالة ارنا أكدت زاخاروفا اليوم السبت انه لاتوجد اي معلومات تثبت العلاقة المحتملة بين طهران والقاعدة فحسب بل ان ايران هي دولة صادقة تبذل جهودا جادة في مكافحة الارهاب .

واضافت ان المسوولين الامريكان يلتزمون الصمت تجاه تصدي ايران الجادة والفاعلة للإرهابيين مؤكدة ان سلوكهم هذا يدل على مساعيهم الرامية الى تشوية سمعة ايران في مجال مكافحة الارهاب .

وفي جانب اخر من الحوار تطرقت زاخاروفا الى افاق العلاقات بين ايران وروسيا في عام 2021 واضافت ان العلاقات بين البلدين ماضية في التطور المستمر في مختلف المجالات على اساس الاحترام المتبادل وأنها مستمدة من ارادة الجانبين لتعزيز التعاون الثنائي.

واضافت ان روسيا عاقدة العزم على مواصلة التعاون مع ايران في اعلى المستويات على الصعيدين الدولي والاقليمي.

وختمت بالقول نحن مستعدون لتمتين العلاقات الاقتصادية والتجارية وتفعيل التعاون مع ايران من خلال توظيف الامكانيات المتوفرة لدى البلدين.  

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