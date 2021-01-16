الباحثون الإيرانيون قادرون على إنتاج الأدوية التي تحتاجها البلاد

واضاف قانعي اليوم السبت، بشأن قدرة المختصين على إنتاج الأدوية اللازمة في البلاد،قائلا: في غضون عام، تم انتاج جمیع الادوية في البلاد، وقد اثبتنا ذلك بصنع لقاح كورونا الايراني.

وأوضح قانعي: لدى التقنيين في البلاد قدرة عالية في مجال تصنيع وإنتاج مختلف أنواع الأدوية البيولوجية، وهذه القدرة العالية أنقذت إيران من حدوث أزمات دوائية وطبية في فترة الحظر المفروض على البلاد حيث تم حظر استيراد الأدوية إلى ايران.

وأكد قانعي أنه رغم كل العقوبات العالمية المفروة على ايران، فقد وفرنا الأدوية والمعدات اللازمة لعلاج كورونا محليا، وفي هذا الصدد لم نعتمد على الدول الأخرى.

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