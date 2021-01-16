مسؤول : ايران نائبا لرئيس لجنة مراجعة العضوية بمنظمة السياحة العالمية

واضاف قاسمي في تصريح له اليوم السبت، ان وزارة التراث الثقافي والسياحة الايرانية حازت خلال الفترة الاخيرة ايضا، على تكريم مجلس التخطيط التابع لمنظمة "اكو" للتعاون الاقتصادي.

ونوه هذا المسؤل، بالمشاركة الفاعلة لمكتب التسويق والدعاية والسياحة التابع لوزارة التراث الايرانية، في 3 ملتقيات دولية عبر الفضاء الافتراضي؛ وبما يشمل حسب التسلسل الزمني : الاجتماع الحادي والثلاثين لمجلس التخطيط الاقليمي بمنظمة اكو، والاجتماع الثاني لفريق عمل تعديل الاطر القانونية للعضوية في منظمة السياحة العالمية، ولجنة مراجعة طلبات العضوية التابعة لهذه المنظمة.

واوضح قاسمي، ان اجتماع "لجنة مراجعة طلبات العضوية التابعة لمنظمة الصحة العالمية" عقد بهدف تعيين رئيس ونائب رئيس اللجنة والنظر في طلبات العضوية الجديدة، حيث تم اختيار ايران نائبا لرئيس هذه اللجنة.

وتابع : ان هذا الامر يشكل ارضةي مناسبة للبلاد في سياق الانتفاق اكثر من الفرص التتي توفرها اللجنة الدولية المذكورة.

انتهى ** ح ع