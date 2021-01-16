لتاسيس فريق عمل امني مشترك بين ايران وكازاخستان

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم السبت بمقر وزارة الداخلية في طهران بين ذوالفقاري والسفير المفوض فوق العادة لدولة خازاخستان لدى ايران "اسخت اورازباي"؛ حيث وقع الجانبان على اتفاق ثنائي للتعاون في مجالات الامن والامن الداخلي.

واستعرض مساعد وزير الداخية مع السفير الكازاخي سبل توسيع العلاقات بين طهران ونور سلطان وسبل الارتقاء بمستوى التعاون الامني والوثيق بين وزارتي الداخلية في كلا البلدين.

وفي معرض الاشارة الى توقيع اتفاق التعاون الامني والامن الداخلي اليوم، دعا ذوالفقاري الى تاسيس فريق عمل مشترك لتطوير التعاون الامني بين ايران وكازاخستان.

كما نوه بابرام وثائق التعاون الامني بين الدول المطلة على بحر قزوين، واصفا التعاون بين ايران وكازاخستان في مجال حراسة الحدود المائية لبحر قزوين بانه ايجابي ومحذرا من مخططات القوى غير الاقليمية لزرع الفوضى وتحقيق اجنداتهم غير القانونية في هذه المنظمة؛ بما يستدعي مزيدا من اليقظة والتعاون الشامل بين البلدين.

الى ذلك، دعا السفير الكازاخستاني في طهران لتعزيز التعاون بين وزارة الداخلية في جمهورية إيران الإسلامية مع وزارة الداخلية ولجنة الأمن الداخلي بدولة كازاخستان، في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات، فضلا عن التعاون الحدودي في منطقة بحر قزوين. مشددا على أهمية ودور هذا التعاون الثنائي.

انتهى ** ح ع