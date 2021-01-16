وزارة الخارجية : على امريكا ان تكف عن مضايقة الدبلوماسيين الايرانيين

ونقلت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية عن خطيب زادة قوله اليوم السبت، ان طهران بعثت مذكرة تحذير رسمية عبر السفارة السويسرية الى امريكا؛ موضحا، انه "تم عبر هذه المذكرة تحذير الجانب الامريكي، من انه اذا لم يتوقف عن اجراءاته اللاقانونية ضد الدبلوماسيين الايرانيين لدى المنظمات الدولية، مثل الامم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تتخذ من امريكا مقرا لها، ايران سترغم الاخيرة على المثول امام محكمة العدل الدولية".

وصرح المتحدث باسم الخارجية : ان الحكومة الامريكية عمدت منذ فترة طويلة وخلافا للقانون الدولي، الى فرض قيود كثيرة على الدبلوماسيين الايرانيين داخل المنظمات الدولية في امريكا وعائلاتهم؛ مما اخل بمهام الدبلوماسيين الايرانيين ودبلوماسيي الدول الاخرى ايضا.

وخلص خطيب زادة الى القول : ان الحكومة الامريكية ورغم تعهداتها بوصفها الدولة المستضيفة للعديد من المنظمات الدولية، لكنها لم تكن مضيفة مناسبة، بل سعت طوال تاريخ المنظمة الاممية الى مضايقة دبلوماسيي الدول التي تختلف معها وعائلاتهم وابنائهم.

انتهى ** ح ع