١٦‏/٠١‏/٢٠٢١ ٩:٢٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84187896
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الطاقة النووية الايرانية ترد على بيان الترويكا الاوروبية

الطاقة النووية الايرانية ترد على بيان الترويكا الاوروبية

طهران / 16 كانون الثاني / يناير / ارنا – اصدرت منظمة الطاقة النووية الايرانية بيانا، في معرض الرد على بيان الترويكا الاوروبية (المانيا وفرنسا وبريطانيا)، معلنة فيه : ان موضوع مصنع انتاج اليورانيوم المعدني المنصوص في المادة (4) من "خطة العمل المشترك الشاملة" (الاتفاق النووي)، والذي كلف مجلس الشورى الاسلامي، منظمة الطاقة النووية الايرانية به، يختلف تماما عن موضوع انتاج وقود السيليسيد (المتطور) لاستخدامه في مفاعل الأبحاث بطهران.

واضاف البيان : ان منظمة الطاقة النووية الايرانية، لم تسلّم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد، معلومات الاستبيان المتعلق بتصميم مصنع اليورانيوم المعدني والذي تنص عليه المادة الرابعة من القانون الدولي للطاقة النووية؛ وبطبيعة الحال سيتم تنفيذ هذا الاجراء عقب انجاز التمهيدات اللازمة وفي الوقت المناسب والفترة المحددة ضمن هذا القانون.  

واشار البيان : ان برنامج انتاج الوقود المتطور (السيليسيد) المنصوص في التقرير الاخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تم ارساله في بادئ الامر قبل اكثر من عامين الى الوكالة الدولية، كما زودت الاخيرة طيلة هذه الفترة وخلال مراحل متعددة بالمعلومات التكميلية، وبالتالي معلومات الاستبيان المتعلق بتصميم (DIQ).   

واوضح البيان، انه فيما يخص انتاج وقود السيليسيد، يعد اليورانيوم المعدني منتجا ثانويا في هذه العملية، والذي يتم الانتقال منه فورا ومن دون التوقف الى مرحلة انتاج وقود السيليسيد المتطور.

وفي ختام البيان، اعربت منظمة الطاقة النووية الايرانية عن املها بان تتجنب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاشارة الى التفاصيل غير الضرورية وتعمل على الحؤول دون حصول سوء الفهم في هذا الخصوص.

انتهى ** ح ع

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