تمديد اتفاقية للتعاون بين الهلال الاحمر الايراني ووزارة الصحة السيراليونية

وخلال اللقاء الذي جرى في فري تاون اكد همتي ضرورة تقديم الخدمات التخصصية في المراكز الطبية التابعة لجمعية الهلال الاحمر الايراني في سيراليون واتفقا كذلك على تمديد اتفاقية للتعاون بين الجمعية ووزارة الصحة العامة السيراليونية والتي لم تمدد منذ العام 2017 .

وبناء على ذلك سيكون بامكان جمعية الهلال الاحمر الايراني المبادرة الى تحديث المعدات وتدشين القسم التخصصي ومن ضمنه اقسام النساء والولادة وغسيل الكلى في المركز.

وفي اللقاء اشاد وزير الصحة العامة السيراليوني بمساعدات جمعية الهلال الاحمر الايراني لبلاده وقال: ان زيارة رئيس جمعية الهلال الاحمر الايراني الى سيراليون قد جرت في فترة مناسبة وفي الواقع فان الخدمات التي تقدمها هذه الجمعية في هذا المركز الى جانب الارتقاء بها تاتي في سياق التعاون المفيد وتقديم الدعم لشعب هذا البلد.

وخلال الزيارة تفقد رئيس جمعية الهلال الاحمر الايراني مركز الجمعية في فري تاون وتحدث الى الاطباء والمسؤولين فيه وكيفية الخدمات التي يقدمها المركز.

وفي اللقاء مع رئيسة جمعية الصليب الاحمر السيراليونية كريستين فايا اشار همتي الى العلاقات الودية بين البلدين وقال ان جمعية الهلال الاحمر الايراني ورغم جميع التحديات والمشاكل الحاصلة بسبب الحظر الاميركي المفروض، مازالت تقدم خدماتها في سيراليون.

من جانبها اشادت فايا بالخدمات الطبية التي يقدمها مركز جمعية الهلال الاحمر الايراني للمواطنين في بلادها في مختلف الاحداث خاصة خلال فترة تفشي فيروس كورونا.

انتهى ** 2342