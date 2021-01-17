زلزالان يضربان محافظة أذربايجان الشرقية وهرمزكان

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران في تقرير له ان الزلزال وقع ضواحي منطقة ترك الواقعة بمحافظة أذربايجان الشرقية في الطول الجغرافي۴۷.۷۲ والعرض الجغرافي ۳۷.۷۹و عمق 11 كيلومترا من سطح الارض.

وكانت أقرب المدن لهذا الزلزال 19 كيلومترا من الترك (أذربيجان الشرقية) ، 23 كيلومترا من سراب (شرق أذربيجان) و 36 كيلومترا من نير (أردبيل).

كما ضرب زلزال اخر بقوة 4.5 ريختر في الساعة السادسة و20 دقيقة من فجر اليوم الاحد مناطق من محافظة هرمزكان بجنوب ايران.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران في تقرير له ان الزلزال وقع في حدود الخليج الفارسي وهرمزكان وجزيرة قشم وضواحي كنك في هرمزكان .

واضاف: ان الزلزال وقع في عمق7 كم من سطح الارض وكان مركزه عند التقاء خطي العرض الشمالي۲۶.۷۵ والطول الشرقي ۵۵.۲۴، درجة.

وكانت أقرب المدن إلى موقع هذا الزلزال على بعد 35 كم من كونغ و 40 كم من ميناء خمير و 41 كم من ميناء لينجه. كما تقع أقرب مراكز المحافظة على بعد 113 كم من بندر عباس و 415 كم من شيراز.

انتهى** 1453