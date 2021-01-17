ايران مستعدة لانتاج النفط إلى مستوى ما قبل الحظر

و أکد محمدي الیوم الأحد أنه بالإضافة إلى خطط زيادة إنتاج النفط التي تم توقيعها الأسبوع الماضي، هناك خطط أخرى للمحافظة على مستوى الإنتاج، معلنا عن تنفیذ المشاريع المالية والتشغيلية کعملیات حفر الآبار والمنشآت ومد خطوط الأنابيب لتحقیق هذا الهدف.

وقال الرئيس التنفيذي للشرکة الوطنية الإيرانية لنفط الجنوب ينتج أكثر من 80٪ من نفط البلاد في المناطق الجنوبية لإيران لذلك، ونظراً لهدف الحكومة بتصدير 2.3 مليون برميل من مكثفات النفط والغاز يومياً خلال العام الايراني المقبل ( يبدا 21 مارس 2021) فإن حصة كبيرة من النفط الذي سيتم إنتاجه وتصديره ستكون في المناطق الجنوبية الغنية بالنفط.

على الرغم من أن صناعة النفط الإيرانية واجهت أشد انواع الحظر من قبل إدارة ترامب في السنوات الأخيرة، كما قال وزير النفط، لم يصل إنتاج ایران من النفط إلى الصفر. و أكدت وكالة رويترز أن صادرات النفط الإيرانية ارتفعت بشكل حاد خلال شهر اکتوبر الماضي إلى ما يقدر بنحو 1.5 مليون برميل يوميا.لکن ایران الآن مستعدة لعودة سريعة إلى أسواق النفط، مع تسلم جو بايدن الإدارة الأمريكية وإمكانية عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي ورفع الحظر، وبالتالي فإنها تهدف الى تصدير 2.3 مليون برميل يوميا.

ورغم كل الضغوط والحظر الجائر على إيران، فإن الجمهورية الإسلامية استطاعت توسيع نشاطاتها في مجال النفط والاستخراج من حقول النفط والغاز المشتركة وأصبحت مصدرا نشطا للمنتجات البترولية.

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