١٧‏/٠١‏/٢٠٢١ ١:٢٩ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84188181
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وصول اول معدات بقيمة 8.5 مليون دولار إلى ميناء تشابهار من الهند

وصول اول معدات بقيمة 8.5 مليون دولار إلى ميناء تشابهار من الهند

جابهار / 17 كانون الثاني/يناير/ارنا-قال المدير العام للموانئ و الملاحة البحرية في سيستان وبلوشستان بانه دخلت الشحنة الاولى من المعدات الاستراتيجية للتفريغ والشحن الى ميناء تشابهار في اطار تفعيل اتفاقية تجهيز وتشغيل ميناء الشهيد بهشتي التي تم توقيعها مع الجانب الهندي بقيمة 8.5 مليون دولار .

وقال بهروز آغايي في حوار مع مراسل ارنا: "إن وصول هذه المعدات الى ميناء تشابهار يتم في اطار الالتزامات بشأن اتفاقية الاستثمار وقعتها شركة هندية في تشابهار مع الجانب الايراني بقيمة 85 مليون دولار .

وأوضح أن الجانب الهندي ملتزم بتوريد واستيراد معدات التفريغ والشحن على أساس التزامات اتفاقية طويلة الأمد على شكل (BOT)  وقال انه سيتم استخدام المعدات التي يتم استيرادها لتجهيز الميناء وتقديم خدمات التفريغ وشحن السلع في المرحلة الأولى من مشروع تطوير ميناء الشهيد بهشتي .

وأضاف المدير العام للموانئ والبحر في سيستان وبلوشستان ان تجهيز وتشغيل ميناء الشهيد بهشتي في اطار اتفاقية (BOT) كجزء من التزام الهنديين ونموذج جديد من تجهيز موانئ البلاد الذي تم استثماره لأول مرة برأأس مال اجنبي بنسبة 100٪ في موانئ البلاد.

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