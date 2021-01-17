تسجيل 86 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

واضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الأحد انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة، تسجیل 6 الاف و 16 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و330 الفا و411 شخصا من بينهم 4374 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیونا و119 الاف و137 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 86 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 56 الفا و 803 شخص.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ثمانیة ملايين و 527 الفا و 307 شخص خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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