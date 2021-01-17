١٧‏/٠١‏/٢٠٢١ ٢:٢٨ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84188260
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تسجيل 86 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

تسجيل 86 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

طهران/17 كانون الثاني / يناير / ارنا – اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الأحد ملیونا و330 الفا و411 شخصا، وبوفاة 86 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 56 الفا و803 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الأحد انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة، تسجیل 6 الاف و 16 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و330 الفا و411 شخصا من بينهم 4374 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیونا و119 الاف و137 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 86 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 56 الفا و 803 شخص.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ثمانیة ملايين و 527 الفا و 307 شخص خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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