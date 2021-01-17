العميد جلالي: قدرات البلاد الذكية الصاروخية والمسيّرة تحققت في ظل الحظر الاميركي الشامل

وقال العميد جلالي في تصريح له اليوم الاحد في الرد على سؤال حول تقييمه لمناورات "النبي الاعظم (ص)" للحرس الثوري واستعراض قدرات البلاد الدفاعية والصاروخية: ان تجربة حضور ترامب في منصب الرئاسة الاميركية اثبتت لنا مدى الحاجة الملحة والحيوية لامتلاك القدرات الدفاعية.

واضاف: ان ادارة ترامب اثبتت بان عالم اليوم والغد ليس عالم الحوار فقط بل انه ومن دون وجود قدرات دفاعية لن تتوفر اجواء لمفاوضات عادلة.

وتابع العميد جلالي: ان قضية الاسلحة وشراء المعدات الحربية تعد من المجالات التي طالتها اكبر اجراءات الحظر والقيود لكننا اليوم وفي مناورات "النبي الاعظم (ص)" للحرس الثوري شهدنا جيدا بان الاعتماد على الداخل في قلب نيران الحظر قد اثمر عن بستان من اشجار الاقتدار. قدرات ايران الذكية الصاروخية والمسيرة اليوم هي ثمرة للحظر الاميركي الشامل.

واعتبر هذه القدرات بانها تعد ضمن القضايا الجوهرية للثورة والجمهورية الاسلامية الايرانية وقال: اننا وبغية الدفاع عن شعبنا امام متمردين مثل ترامب لا ننتظر الضوء الاخضر من العواصم الاوروبية قطعا.

وقال العميد جلالي: لحسن الحظ انه لا احد اليوم يتصور في ذهنه ان يجعل هذه القدرات الوطنية على طاولة التفاوض مع العدو.

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