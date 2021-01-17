١٨‏/٠١‏/٢٠٢١ ١:٤٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84188574
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البنك المركزي الايراني يرد على مزاعم المانيا حول قناة "اينستكس" المالية

البنك المركزي الايراني يرد على مزاعم المانيا حول قناة "اينستكس" المالية

طهران / 18 كانون الاول / ديسمبر /ارنا- رد البنك المركزي الايراني على مزاعم نائب وزير الخارجية الالماني الذي حمّل ايران مسؤولية عدم نجاح قناة "اينستكس" المالية.

وقد رد البنك المركزي الايراني على المزاعم الاخيرة لنائب وزير الخارجية الالماني الذي قال بان الالية المالية "اينستكس" التي تم اطلاقها قبل عامين بهدف تسهيل التبادل التجاري بين ايران واوروبا لم تكن مؤثرة وان ايران هي السبب في عدم نجاحها لانها لم توافق على التبادل.

وجاء في بيان اصدره البنك المركزي الايراني في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الاحد: ان قناة "اينستكس" تم تصميمها لانقاذ الاتفاق النووي الا انها لم تعمل لان الدول الاوروبية لم تمتلك الشجاعة الكافية لتنفيذ قدرتها الاقتصادية الوطنية والمستقلة كما انها لم تعثر على اي سبيل لتمويل هذه القناة.

واضاف: من الواضح ان ايران ليست مستعدة لتحويل ارصدتها المالية فقط من اجل الحفاظ على القناة الاوروبية واستيراد سلع هي قادرة على توفيرها من مصادر اخرى.

واكد البيان: ان قناة "اينستكس" كان من المقرر ان تعمل على بلورة العلاقات التجارية بين ايران واوروبا بمعزل على الحظر الاميركي لا ان تقوم بتعريفها في اطار الحظر.

انتهى ** 2342

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