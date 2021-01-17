١٨‏/٠١‏/٢٠٢١ ٢:٣٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84188578
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طهران تستضيف اجتماع لجنة التعاون الاقتصادي بين ايران وجمهورية اذربيجان

طهران تستضيف اجتماع لجنة التعاون الاقتصادي بين ايران وجمهورية اذربيجان

باكو / 18 كانون الثاني / يناير /ارنا- تستضيف طهران اليوم الاثنين الاجتماع الـ 14 للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية اذربيجان.

اعلن ذلك السفير الايراني في باكو عباس موسوي وكتب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الاحد: سيقوم وفد اقتصادي كبير من باكو بزيارة الى طهران للمشاركة في الاجتماع الـ 14 للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية اذربيجان.

واوضح بان المحادثات ستشمل مجالات النقل والطاقة والصناعة والتجارة والاتصالات والتكنولوجيا الحديثة والصحة والعلاج والثقافة والسياحة والزراعة والشؤون البنكية والضمان.

ووصف السفير الايراني هذا الاجتماع الذي تعقد جلساته على مدى يومين بانه مهم لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الجارين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية اذربيجان.

يذكر ان الاجتماع الـ 13 للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين عقد قبل نحو عامين في باكو بمشاركة وفد ايراني يضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص.

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