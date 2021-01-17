صالحي: ننتج 0.5 كغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة يوميا

وفي حوار مع الموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة الاسلامية، حول الحظر والاتفاق النووي، قال صالحي: ان الحظر الاميركي ضدنا هو امر جائر ولابد من رفعه وان الموضوع النووي انما هو مجرد ذريعة، لان اساس مشكلتهم معنا تكمن في عدم تقبلهم للجمهورية الاسلامية في ايران.

وبشأن تبعات قرار مجلس الشورى الاسلامي حول الاتفاق النووي، اوضح صالحي: ان هذا القرار ياتي استمرارا للخطوات الخمس التي اتخذتها الحكومة سابقا لتقليص الالتزامات بالاتفاق النووي ردا على عدم تنفيذ الاطراف الغربية لالتزاماتها بالاتفاق وانسحاب اميركا منه واعادة فرض الحظر على ايران.

واضاف: اننا ليست لدينا مشكلة تقنية لتنفيذ قرار البرلمان حيث اوصلنا نسبة تخصيب اليورانيوم الى 20 بالمائة خلال 24 ساعة، بحيث ننتج كل ساعة 20 غم اي نحو 0.5 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة يوميا ونقوم بتخزينه لاستخدامه لمفاعل طهران.

واكد قائلا: انه لو التزمت الاطراف الاخرى بالاتفاق فسنعود الى تنفيذ التزاماتنا وهذا ما اكده قائد الثورة في خطابه الاخير، وسوف لن يكون الامر كالسابق بان نلتزم لوحدنا بالاتفاق.

واشار صالحي الى التصريحات الاخيرة لقائد الثورة الاسلامية وقال: انه مثلما قال قائد الثورة فاننا لسنا مصرين ولا نستعجل عودة اميركا للاتفاق النووي بل ان مطلبنا المنطقي والعقلاني هو رفع الحظر.

انتهى ** 2342