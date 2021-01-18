منظمة الثقافة تستضيف الجولة الرابعة من الحوار الثقافي النسوي بين إيران والصين

وأوضح محمد علي كياني، في شرحه لتفاصيل الاجتماع، في مقابلة مع مراسل إرنا، أن الجولة الرابعة من الحوارات الثقافية بين النساء الإيرانيات والصينيات تعقد تحت عنوان التعاطي ما بعد كورونا (عالم مشترك: مصير مشترك).

واضاف ان المؤتمر يعقد يوم غد الثلاثاء في بكين برعاية مكتب العلاقات الثقافية الدولية للمرأة التابع لمنظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية والمستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية، بمشاركة الاتحاد النسوي الوطني الصيني وبتعاون من نائبة الرئيس الايراني لشؤون المرأة والأسرة وجامعة الزهراء، عبر الفيديو في مبنى رئاسة منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية.

واشار كياني في تقرير، الى ثلاث دورات من الحوار الثقافي بين إيران والصين، وقال: إن الاجتماع المشترك الأول للمرأة الإيرانية والاتحاد النسوي الصيني، عقد في عام 2013 في بكين تحت عنوان " دور المرأة في نشر الثقافة والتعليم الأسري".

وعقدت حتى الآن ثلاث جولات من الحوار الثقافي بين السيدات الإيرانيات والصينيات باستضافة البلدين وبحضور مسؤولين في الشؤون الثقافية والفنية، ومن مجالات التعاون بين البلدين، إقامة الأسابيع الثقافية والسينمائية التي يستضيفها البلدان، والمشاركة الفعالة للبلدين في المهرجانات والمعارض الثقافية والفنية، لا سيما معرض طهران وبكين للكتاب .

انتهى** 2344