فنانة ايرانية تتالق في مهرجان كرواتيا الدولي لرسوم الكاريكاتير

واضاف منصور أحمدي اليوم الإثنين بانه تم نشر 3 من أثار الفنانة الايرانية في كتاب هذا المهرجان.

وأكد بانه تم إرسال أكثر من ألف اثر من مختلف دول العالم إلى هذا المهرجان الدولي. ونشر 150 رسما في كتالوج وكتاب هذا المهرجان.

وأضاف رئيس دائرة الثقافة والإرشاد الإسلامي في بوكان بان هذا المهرجان أقيم بمشاركة فنانين من 49 دولة في موضوع فيروس كورونا.

وأضاف أحمدي بانه تم وضع ثلاثة من آثار الفنانة الايرانية في صالة العرض التي تم اختيارها لأفضل الرسوم الكاريكاتيرية والرسوم المتحركة في إيران، ونُشر أحدى رسوماتها الكرتونية في كتاب المهرجان الدولي للرسوم المتحركة والكاريكاتيرية في البرتغال".

وحصلت الفنانة الايرانية " منيرة احمدي " على جائزة تقدير من مسابقة الرسوم الكاريكاتيرية الدولية في البرتغال حيث شارك في هذه الدورة 1360 رسم ل 480 فنان من 74 دولة .

واقيمت منافسات هذا العام حول موضوع الصحة في العالم .

يذكر ان الفنانة احمدي شاركت في عدة مهرجانات دولية ومنها ايدين دوغان بتركيا وكذلك مهرجان روسيا وحصلت على جوائز.

انتهى** 1453