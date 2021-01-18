لبنان ... المجلس الشيعي الاعلى وحركة امل يدينان الحظرالامريكي ضد العتبة الرضوية المقدسة

وافادت ارنا ان المجلس الشيعي اللبناني الاعلى في لبنان اصدر بيان ادان فيه حظر العتبة الرضوية المقدسة وسادنها معبرا اياه اجراء عدائيا وخطيرا يؤدي الى جرح مشاعر الملايين من المسلمين في جميع انحاء العالم .

وطلب المجلس الشيعي الاعلى من واشنطن الكف عن اجرائاتها العدائية وان تلغي هذا الاجراء غير القانوني .

كما ادانت حركة امل اللبنانية برئاسة نبيه بري حظر العتبة الرضوية المقدسة واعتبرته اجراء خطيرا ضد مقدسات المسلمين واكدت في بيانها ان قرار واشطن بحظر العتبة الرضوية المقدسة هو اهانة واعتداء على المقدسات الدينية .

وكان حزب الله اللبناني قد اصدر بيانا في وقت سابق ادان فيه بشدة الاجراء الامريكي في حظر العتبة الرضوية المقدسة معتبرا اياه اهانة للاسلام ومقدساته .

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