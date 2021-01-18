باحثون من 10دول يشاركون في المؤتمر الدولي لألعاب الكمبيوتر في ايران

ويركز هذا المؤتمر بشكل خاص على الأبحاث المتعلقة بالألعاب الرقمية من الطفولة إلى الشيخوخة ، ويقام على الإنترنت خلال يومي 18 و19 شباط/فبرایر2021.

وأضاف جواد راستي في مقابلة مع مراسل إرنا اليوم الاثنين: يشارك خبراء وأساتذة جامعات وباحثون من هذه الدول في مختلف المجالات مثل تقديم وتحكيم المقالات والخطب الرئيسية في المؤتمر الدولي السادس لألعاب الكمبيوتر.

وشدد راستي على أن المؤتمر يقام على الإنترنت هذا العام وتوفر فرصة جيدة لاستخدام قدرات الأساتذة والباحثين في مجال ألعاب الكمبيوتر من جميع أنحاء العالم.

وأشار راستي الأستاذ في جامعة أصفهان ، مشيرا إلى أن المؤسسة الوطنية لألعاب الكمبيوتر تشارك بنشاط هذا العام في عقد ، وقال: تدعم هذه المؤسسة أهم مقالات المؤتمر في مجال الأطفال والألعاب الرقمية والمقالات العملية الناجحة في التسويق.

والمؤتمر "ألعاب الكمبيوتر ؛ الفرص والتحديات" تنظمه جامعة أصفهان بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لألعاب الكمبيوتر.

وعقدت جامعة أصفهان هذا المؤتمر منذ عام 2015 بهدف توجيه البحث في مختلف المجالات المتعلقة ومن خلال تعزيز مركز الابتكار في الصناعات الابداعية ومختبر الترفيه الجاد لتعزيز البنية التحتية للبحث والتعليم وريادة الأعمال في هذا المجال الاستراتيجي وخلق الثروة.

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