اللواء باقري: تحليق طائرات B-52 الأمريكية في المنطقة ليس له قيمة عسكرية

في تصريح للصحفيين اليوم الاثنين على هامش ملتقى مدراء مؤسسة الحفاظ على الآثار ونشر قيم الدفاع المقدس، اضاف اللواء محمد باقري حول التحركات الأمريكية الأخيرة في المنطقة: لقد شهدنا خلال الشهر الاخير أن حاملة الطائرات وحاملة المروحيات الامريكيتين، غادرتا منطقة الخليج الفارسي وكذلك الغواصة "جورجيا" ، واستقرت هذه القطعات على مسافة أكثر من ألف كيلومتر عن السواحل الإيرانية.

واعتبر اللواء باقري، ان تحركات العدو بهذه الصورة وتسميتها باستعراض القوة، يظهر مدى خوفهم من القدرات الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد أن القوات المسلحة الإيرانية تعلم جيدا بأن العدو غير قادر على فعل أي شيء مقابل استعداداتها للرد على كل التهديدات المعادية.

وتطرق اللواء باقري إلى المناورات الأخيرة للقوات المسلحة الإيرانية، موضحا أن العشرين يوما الماضية، شهدت أكثر من 10 مناورات برية وبحرية وفي مجال الدفاع الجوي والطائرات المسيرة وكذلك الصواريخ، وستكون لدينا مناورات للقوة البرية خلال الأيام المقبلة لاثبات استعداد قواتنا المسلحة للدفاع عن أمن وسيادة البلاد ومصالحها الوطنية.

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