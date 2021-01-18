١٨‏/٠١‏/٢٠٢١ ٢:١٩ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84189188
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تسجيل 83 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

تسجيل 83 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

طهران/18 كانون الثاني / يناير / ارنا – اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الاثنین ملیون و 336 الفا و217 شخصا، وبوفاة 83 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 56 الفا و886 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاثنین انه تم تسجیل 5 الاف و 806 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة،لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و336 الفا و217 شخصا من بينهم 4348 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیونا و125 الاف و499 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 83 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 56 الفا و 886 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ثمانیة ملايين و 580 الفا و 126 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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