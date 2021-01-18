تخت روانجي : امريكا لن تصل الى نتيجة من خلال سياسة العداء

وخلال زيارته لمبنى وكالة الجمهورية اسلامية للانباء (ارنا) اليوم الاثنين واجابته على اسئلة صحفيي الوكالة قال تخت روانجي ان الاتفاق النووي ليس وفي وضع جيد هذه الأيام والسبب هو أن بعض الدول الاعضاء لم تكتف بعدم العمل بتعهداتها بل انها تعرقل عمل الدول الاخرى في هذا المجال وتمنعها من الوفاء بالتزاماتها الواردة في الاتفاق وفي القرار الأممي 2231 المتعلق به.

واشار تخت روانجي الى ان الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 1+ 5 ، تحول الى وثيقة دولية من خلال قرار مجلس الأمن الدولي 2231 وبالتالي صار اتفاقا واجب التنفيذ ليس فقط من قبل الاطراف الموقعت عليه بل من قبل جميع اعضاء المجلس والدول الاعضاء في الأمم المتحدة .

يتبع..