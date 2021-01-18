ثاني لقاح ايراني لكورونا بتركيبة جديدة يحصل على ترخيص الاختبار السريري

وقال الدكتور كوشكي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" اليوم الاثنین :انه تم اتخاذ اهم خطوة لبدء الاختبار السريري لثاني لقاح كورونا من صنع ايران وستقوم منظمة الاغذية والادوية بمنح ترخيص الاختبار السريري له.

واضاف: انه وبعد اصدار اول ترخيص للاختبار السريري للقاح كورونا من انتاج شركة بركة الدوائية وشركة "شفا دارو" فقد صدر ايضا من قبل لجنة الاخلاق الترخيص للمرحلة الاولى للاختبار السريري للقاح كورونا المنتج من قبل معهد رازي للبحوث واللقاحات والامصال.

وتابع قائلا: ان هذا اللقاح مؤلف من بروتين بتركيبة جديدة يختلف تقنيا عن اللقاح الايراني السابق لكورونا.

واوضح بان الاختبار السريري لثاني للقاح كورونا الايراني يجري من قبل معهد "رازي" لصناعة اللقاحات والامصال بالتعاون مع جامعة العلوم الطبية الايرانية.

وكان الاختبار السريري لاول للقاح كورونا الايراني واسمه "كُوف ايران بركت" قد بدأ قبل 20 يوما وامضى لغاية الان 4 مراحل حيث تم حقنه بعدة اشخاص.

يذكر ان مراكز ومؤسسات بحثية وشركات معرفية ايرانية اخرى تعمل في الوقت الحاضر على صنع لقاح كورونا حيث حققت نجاحات جيدة في هذا الصدد لغاية الان.

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