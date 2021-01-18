١٨‏/٠١‏/٢٠٢١ ٣:١٠ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84189243
٠ Persons

سمات

امير عبد اللهيان:

قمة القدس تجمعنا معا ضد التطبيع تبدأ أعمالها في طهران افتراضيا

قمة القدس تجمعنا معا ضد التطبيع تبدأ أعمالها في طهران افتراضيا

طهران/ 18كانون الثاني /يناير /ارنا-بدأت قمّة رؤساء لجان العلاقات الخارجية لمجالس الدول الداعمة لفلسطين تحت عنوان "القدس تجمعنا- معاً ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني" بدأت أعمالها عبر الأجواء الافتراضية.

و  كان الأمين العام للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية، حسين اميرعبداللهيان،قد أعلن سابقا عن انطلاق الاجتماع لدعم القدس والفلسطينيين باستضافة البرلمان الايراني.

و كان عبداللهيان قد قال: ينعقد الاثنين الموافق 18 كانون الثاني (يناير) وبالتزامن مع يوم "غزة رمز المقاومة"، اليوم العالمي لدعم القدس وفلسطين، والذي يستضيفه مجلس الشورى الإسلامي في طهران عبر الاجواء الافتراضية.

وأضاف قائلا: بالإضافة إلى حضور قادة المقاومة الفلسطينية، يشارك في الاجتماع رؤساء لجان العلاقات الخارجية لدول "لبنان وتركيا وسوريا وايران وقطر وباكستان والجزائر وافغانستان وتونس وفنزويلا وافريقيا الجنوبية واندونيسيا وبوليفيا والعراق واليمن".

و من المقرر أن يلقي رئيس مجلس الشورى الاسلامي  الايراني محمد باقر قاليباف كلمة في مستهلّ الاجتماع.

انتهى** 1453

سمات

تعليقك

You are replying to: .
4 + 5 =