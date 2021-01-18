قمة القدس تجمعنا معا ضد التطبيع تبدأ أعمالها في طهران افتراضيا

و كان الأمين العام للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية، حسين اميرعبداللهيان،قد أعلن سابقا عن انطلاق الاجتماع لدعم القدس والفلسطينيين باستضافة البرلمان الايراني.

و كان عبداللهيان قد قال: ينعقد الاثنين الموافق 18 كانون الثاني (يناير) وبالتزامن مع يوم "غزة رمز المقاومة"، اليوم العالمي لدعم القدس وفلسطين، والذي يستضيفه مجلس الشورى الإسلامي في طهران عبر الاجواء الافتراضية.

وأضاف قائلا: بالإضافة إلى حضور قادة المقاومة الفلسطينية، يشارك في الاجتماع رؤساء لجان العلاقات الخارجية لدول "لبنان وتركيا وسوريا وايران وقطر وباكستان والجزائر وافغانستان وتونس وفنزويلا وافريقيا الجنوبية واندونيسيا وبوليفيا والعراق واليمن".

و من المقرر أن يلقي رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف كلمة في مستهلّ الاجتماع.

انتهى** 1453