١٨‏/٠١‏/٢٠٢١ ٣:٤٧ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84189419
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مسؤول : توقیع 3 مذكرات لتعزيز التعاون السككي بين ايران وتركيا

مسؤول : توقیع 3 مذكرات لتعزيز التعاون السككي بين ايران وتركيا

طهران / 18 كانون الثاني / يناير / ارنا – اعلن المدير التنفيذي لشركة السكك الحديدية في ايران "سعيد رسولي"، عن توقيع 3 مذكرات مشتركة بين ايران وتركيا؛ مبينا ان هذه الوثائق تهدف الى رفع مستوى التعاون الثنائي في مجال النقل السككي للسلع والمسافرين الى اعلى حدّ.

واضاف رسولي في تصريح له اليوم الاثنين، انه نظرا لضرورة توسيع نطاق التعاون السككي بين البلدين الصديقين والشقيقين ايران وتركيا، تم عبر توقيع مذكرات تفاهم ثنائية كسر الرقم القياسي في مجال النقل السككي بين البلدين.

واوضح، ان حجم البضائع التي نقلت عبر الطريق السككي على مدى 9 اشهر من العام الحالي (الايراني - بدا في 21 مارس 2020)، بلغ اكثر من 500 الف طن؛ وان هذا العدد مرشح للزيادة وصولا الى 600 الف طن بنهاية العام.

كما اعلن رئيس شركة السكك الحديدية الايرانية، عن ابرام اتفاق مع الجانب التركي لتعزيز ممر الشرق – غرب؛ بدءا من دول الصين ومرورا بافغانستان وباكستان وايران وصولا الى تركيا.

انتهى ** ح ع

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