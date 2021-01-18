ناقد افلام ايراني ينضم الى لجنة التحكيم في مهرجان غوتنبرغ السينمائي

وسيشارك "سليمان زادة" في لجنة تحكيم المهرجان الدولي السويدي، الى جانب اثنين من ابرز ناقدي الافلام السينمائية عالميا؛ الفرنسي "كدريك سوسيفالي"، والتشيكي "لوكاس جيرسا".

كما سبق لهذا الحكم السينمائي الايراني، ان شارك على مدى 3 سنوات متتالية في لجان تحكيم ما يزيد عن 15 مهرحانا سينمائيا دوليا، بالمانيا وايطاليا وروسيا واوكرانيا وكوريا الجنوبية والهند وبلويفيا.

يذكر، ان مهرجان غوتنبرغ، يعد احد اضخم الاحداث السينمائية الذي تستضيفة منطقة اسكندنافيا وشمال اوروبا، و واحدا من اكثر المهرجانات السينمائية شعبية في العالم؛ والذي يعقد سنويا خلال الفترة من 29 يناير الى 8 فبراير في مدينة غوتنبرغ السويدية.

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