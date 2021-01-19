ظريف: سياستنا في الاتفاق النووي مبنية على توجيهات قائد الثورة

وفي حديث له امام مجلس الشورى الاسلامي اليوم الثلاثاء، ردا على اسئلة بعض النواب بشان السياسة الخارجية، قال ظريف ان القانون الذي اصدره المجلس هو من أجل تنفيذ الاتفاق النووي لا دفنه وهذا ما ابلغه لنا رئيس المجلس المحترم.

وأضاف وزير الخارجية ان سماحة قائد الثورة أكد أننا لسنا على عجلة لكن متى ما نفذت امريكا التزاماتها والغت الحظر عن إيران عند ذلك بامكانها العودة الى الاتفاق النووي في اطار 1+5 ، هذا ما تفضل به القائد في الاجتماع وهو ما نتبناه في سياستنا بالوزارة ، كما اشار الى ان رئيس المجلس كان حاضرا في الاجتماع .

انتهى** 2344