اللواء سلامي : العدو لن يرفع الحظر ما لم ينتزع الشعب منه هذا السلاح

واضاف اللواء سلامي اليوم الثلاثاء خلال ملتقى لمدراء مؤسسة الدفاع المقدس بطهران: ان الشعب الايراني اصبح قويا بفضل الدفاع المقدس وثبت ذلك للجميع واظهر ان منشأ العزة والسعادة هو الاسلام وتعاليمه.

واكد القائد العام للحرس الثوري: "الدفاع المقدس كان نقطة الانطلاق للتدريب على الصمود في الصعاب، وكان يجب علينا المقاومة، والوقوف في الساحات الصعبة، وهو ما حدث في الدفاع المقدس وأصبحنا اقوياء.

وقال اللواء سلامي: ان العدو لن يرفع الحظر أبدا ما لم ينتزع الشعب هذا السلاح منه، مؤكدا ان الدفاع المقدس هو من جعلنا اكثر قوة وعزة ومنطقا.

وتابع: تعلمنا سبل الانتصار على العدو ونمتلك المعدات لذلك وان النصر لقريب.

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