١٩‏/٠١‏/٢٠٢١ ١٠:٣٥ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 84190082
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اللواء سلامي : العدو لن يرفع الحظر ما لم ينتزع الشعب منه هذا السلاح

اللواء سلامي : العدو لن يرفع الحظر ما لم ينتزع الشعب منه هذا السلاح

طهران / 19 كانون الاول/ يناير/ ارنا – قال القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي: ان العدو لن يرفع الحظر أبدا ما لم ينتزع الشعب منه هذا السلاح، مؤكدا ان الدفاع المقدس هو من جعلنا اكثر قوة وعزة ومنطقا.

واضاف اللواء سلامي اليوم الثلاثاء خلال ملتقى لمدراء مؤسسة الدفاع المقدس بطهران: ان الشعب الايراني اصبح قويا بفضل الدفاع المقدس وثبت ذلك للجميع واظهر ان منشأ العزة والسعادة هو الاسلام وتعاليمه.

واكد القائد العام للحرس الثوري: "الدفاع المقدس كان نقطة الانطلاق للتدريب على الصمود في الصعاب، وكان يجب علينا المقاومة، والوقوف في الساحات الصعبة، وهو ما حدث في الدفاع المقدس وأصبحنا اقوياء.

وقال اللواء سلامي: ان العدو لن يرفع الحظر أبدا ما لم ينتزع الشعب هذا السلاح منه، مؤكدا ان الدفاع المقدس هو من جعلنا اكثر قوة وعزة ومنطقا.

وتابع: تعلمنا سبل الانتصار على العدو ونمتلك المعدات لذلك وان النصر لقريب.

انتهى**م م**

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