١٩‏/٠١‏/٢٠٢١ ١١:٢٧ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84190209
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رئيس منظمة الدفاع المدني:

إيران بلغت قوة الردع النشطة في مجال الدفاع الجوي

إيران بلغت قوة الردع النشطة في مجال الدفاع الجوي

طهران/ 19 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - قال رئيس منظمة الدفاع المدني في ايران: لقد فرضنا إرادتنا على العدو، وبالتالي فان عليه تغيير استراتيجياته مقابل إيران، وهذا هو الحل الوحيد أمام امريكا.

واضاف العميد غلام رضا جلالي اليوم الثلاثاء، في المؤتمر الوطني لمدراء مؤسسة الحفاظ على نتاجات ونشر قيم الدفاع المقدس، والذي أقيم في متحف الثورة الإسلامية والدفاع المقدس، بطهران، اننا اليوم نشهد نهاية فترة عاصفة من المواجهة مع العدو الامريكي مؤكدا ان الاستراتيجية الاساسية لاميركا في هذه الايام الصعبة هي الضغوط القصوى الشاملة.

وأشار العميد جلالي إلى أن العدو جمع في هذه الاستراتيجية بين الحرب الاقتصادية والأمنية والإرهاب والحرب الإلكترونية  والمناورات العسكرية  والحرب الإعلامية ، وحرب وسائل التواصل الاجتماعي ضد إيران، موضحا ان العدو استخدم كل ما باستطاعته في هذا المجال، ولم يترك أي خيار الا واستخدمه ما عدا الحرب العسكرية المباشرة الشاملة.

وفي تقييمه لمدى نجاح العدو في تحقيق اهدافه ، قال العميد جلالي أن أهداف العدو في هذه المرحلة هي استسلام إيران بدون شروط واجبارها على التفاوض طبقا لشروط ترامب ، لكن هذا الهدف لم يتحقق وفشلت كل الاهداف التي كان يتوخاها ترامب .

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