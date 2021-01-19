١٩‏/٠١‏/٢٠٢١ ٢:١٥ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84190489
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تسجيل 87 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

تسجيل 87 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

طهران/19 كانون الثاني / يناير / ارنا – اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الثلاثاء ملیون و 342 الفا و134 شخصا، وبوفاة 87 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 56 الفا و973 شخصا.

واضافت لاري في تصریحها الصحفي الیوم الثلاثاء انه تم تسجیل 5 الاف و 917 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة،لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و342 الفا و134 شخصا من بينهم 4272 شخصا في وضع حرج.

واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیونا و131 الاف و883 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 87 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 56 الفا و 973 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ثمانیة ملايين و 634 الفا و 553 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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