تسجيل 87 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

واضافت لاري في تصریحها الصحفي الیوم الثلاثاء انه تم تسجیل 5 الاف و 917 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة،لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و342 الفا و134 شخصا من بينهم 4272 شخصا في وضع حرج.

واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیونا و131 الاف و883 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 87 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 56 الفا و 973 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ثمانیة ملايين و 634 الفا و 553 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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