مساعد وزير الطرق : سيتم تطوير التعاون السككي بين ايران ودول المنطقة

وفي تصريح له خلال مراسم افتتاح ورشة تدريب الكوادر المنتسبة الى شركة السكك الحديدية الافغانية بطهران اليوم الثلاثاء، لفت رسولي الى بدء الدورة الجديدة لتدريب كوادر الشركة الافغانية في عدد من محافظات البلاد وبالتزامن مع تدشين الطريق السككي الحدودي السادس وبالتالي انطلاق عمليات شحن ونقل السلع والمسافرين عبر الشبكة السككية الايرانية والافغانية.

واكد هذا المسؤول، ان التطوير الكمي والنوعي للطرق السككية مدرج على جدول تعليمات وزير الطرق واعمار المدن الايراني، ويتم متابعته ضمن البرامج الرئيسية لشبكة السكك الحديدية في البلاد.

كما نوه مساعد وزير الطرق، بالخطط التي وضعتها ايران من اجل تعزيز التعاون في مجالات الطرق السككية مع دول المنطقة والعالم.

وتابع، ان عمليات النقل السككي بين ايران وافغانستان ستبلغ اعلى حد، ليشهد البلدان قريبا رفع مستوى التعاون الثنائي في مجال نقل وترانزيت السلع.

انتهى * ح ع