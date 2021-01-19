مسؤول : ايران تستعد لتدشين اكبر مصفاة للغاز على صعيد المنطقة

واضاف "امين نجاد" في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الثلاثاء، ان هذه المصفاة تجسد اقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية والسواعد الوطنية المتخصصة التي استطاعات في غضون 36 شهرا فقط، من انجاز المشروع الذي سيتم تدشينه يوم الخميس القادم بحضور جمع من كبار المسؤولين في البلاد.

واوضح، ان القيمة الاستثمارية للمشروع بلغت 3 مليارات و400 مليون دولار؛ مردفا ان مصفاة بيدبلند للغاز قادرة على معالجة الغاز المصاحب للنفط الخام لدى 3 محافظات خوزستان وكهكيلوية وبير احمد (جنوب غرب) وبوشهر (جنوب)، وتحويله إلى غاز مفيد.

يذكر انه سيتم تدشين مصفاة بيدبلند للغاز (في مدينة بهبهان بمحافظة خوزستان – جنوب غربي البلاد) يوم الخميس القادم، برعاية رئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني" عبر الفيديو، وحضور النائب الاول لرئيس الجمهورية "اسحاق جهانغيري".

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