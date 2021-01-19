١٩‏/٠١‏/٢٠٢١ ٦:١١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84190869
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الرئيس روحاني :

التطعيم ضد كورونا في ايران سيبدأ خلال الاسابيع القادمة

التطعيم ضد كورونا في ايران سيبدأ خلال الاسابيع القادمة

طهران / 19 كانون الثاني / يناير / ارنا – قال رئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني" : ان الحكومة قررت في غضون الاسابيع القادمة وفور وصول اول حمولة مستوردة من اللقاح المضاد لفيروس كورنا الى البلاد، ان تبدا في عملية التطعيم ضد الفيروس، وفق جدولة زمنية معينة وفي الاقسام المستهدفة داخل المجتمع.

تصريحات الرئيس روحاني جاءت خلال تراسه اليوم الثلاثاء اجتماع رؤساء اللجان المتخصصة بلجنة مكافحة فيروس كورونا الوطنية.

وقد استمع رئيس الجمهورية في هذا الاجتماع الى تقارير الجهات المعنية كالبنك المركزي و وزارتي الصناعة والصحة، حول اخر الاجراءات التي قامت بها من اجل توفير الارصدة المالية لشراء اللقاح المضاد لفيروس كورونا او انتاجه في البلاد .

وتعليقا على هذه التقارير، شدد الرئيس روحاني، قائلا : ان الحكومة الايرانية وضعت على سلم اولوياتها توفير اللقاح في البلاد.

واردف : لولا الحظر والعراقيل والقيود التي وضعتها ادارة ترامب الارهابي على مسار شراء اللقاح، لاستطعنا بالتاكيد من بدء عمليات التطعيم ضد الفيروس على نحو اسرع كثيرا. 

رئيس الجمهورية اعلن في هذا الاجتماع، عن اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة من اجل شراء لقاح كورونا وذلك رغم العراقيل والقيود المفروضة على البلاد؛ مبينا ان الحمولة الاولى التي تم شراؤها من الخارج والمعتمدة من قبل وزارة الصحة الايرانية، ستصل البلاد في غضون الاسابيع القادمة.

انتهى ** ح ع

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