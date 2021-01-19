الشركات المقاولة الايرانية مستعدة للتعاون مع جمهورية اذربيجان

واضاف "دجبسند" خلال الاجتماع الرابع عشر للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين ايران واذربيجان اليوم الثلاثاء : ان الشركات الايرانية انجزت بنجاح العديد من المشاريع البنيوية في مجالات انشاء السدود ومحطات الطاقة والمصافي والطرق الجسور على صعيد العالم، وهي اليوم مستعدة تماما للتعاون مع جمهورية اذربيجان.

وتابع : ان ايران وانطلاقا من سياساتها المبدئية، تحرص على تعميق وتنمية العلاقات السياسية والاقتصادية مع الجميع، ولاسيما الدول المسلمة والجارة.

ونوه "دجبسند" بالعلاقات القائمة على الاسس التاريخية والثقافية والدينية والاقتصادية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية اذربيجان؛ مصرحا : كما بذلنا جلّ طاقاتنا خلال فترة الازمة من اجل عودة السلام والاستقرار الى اذربيجان، نحن مستعدون للتعاون مع هذا البلد في مرحلة اعادة الاعمار ايضا.

انتهى ** ح ع