19 مخرجا سينمائيا اجنبيا يتنافسون في مهرجان طهران للأفلام القصيرة

وبحسب المكتب الاعلامي للمهرجان؛ ستقام هذه التظاهرة السينمائية المختصة بالافلام القصيرة بإدارة "سيد صادق موسوي"، كأول مهرجان دولي للأفلام القصيرة في إيران، والتي يتم عرضها حضوريا وعبر الإنترنت.

هذا المهرجان يستضيف 63 فيلمًا لمخرجين من 19 دولة، بما فيها : فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، الهند، إسبانيا ، ألمانيا، غانا، الصين، جمهورية التشيك ، بولندا، إيطاليا، تركيا، أستراليا، بلغاريا، الدنمارك، روسيا، جنوب إفريقيا، بلجيكا، كازاخستان وإيران، وكذلك حكام من إيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران.

سيقام مهرجان طهران للافلام القصيرة في قسمي المسابقات الوطنية والدولية وبما يشمل الفئات الروائية والوثائقية والتجريبية والرسوم المتحركة؛ خلال الفترة من 20 إلى 24 يناير 2021 في مول سينما "ايران مال" في العاصمة طهران.

ويشرف على تحكيم أفلام المسابقة الايرانية في المهرجان، كل من الفنانيين الايرانيين : محمد مهدي عسجربور" و "محمد رضا دلباك" و "ناصر صفاريان" و "إسماعيل منصف" و "بهرام توکلي" و "روح الله حجازي" و "رقية توكلي" و "أشكان رهجزر" و "حميد رضا لطفيان".

ويعتبر مهرجان طهران الدولي للأفلام القصيرة، أحد أهم وأعرق مهرجانات الأفلام القصيرة في العالم وله مكانة جيدة بين مخرجي الأفلام القصيرة، وفي كل عام يرسل صانعو الأفلام من جميع أنحاء البسيطة أعمالهم من اجل المشاركة في هذا الحدث السينمائي؛ وفي دورته الحالية تسلمت الامانة العامة للمهرجان، ما مجموعه 4986 فيلمًا أجنبيًا قصيرًا، الى جانبالافلام المحلية التي بلغت نحو 1700 فيلم وثائقي إيراني وروائي وتجريبي ورسوم متحركة.

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