ظريف يرحب باقتراح قطر للحوار بين ايران والدول العربية

وفي تغريدة له على "تويتر" الثلاثاء، كتب ظريف: ان ايران ترحب بدعوة اخي محمد بن عبدالرحمن وزير خارجية قطر للحوار الشامل في منطقتنا.

وأضاف: مثلما اكدنا دوما فان الحل لتحدياتنا يكمن في التعاون لتشكيل منظومة اقليمية قوية؛ على ان يكون سلميا ومستقرا وناهضا وبمنأى عن الهيمنة العالمية او الاقليمية.

وكان وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد دعا دول مجلس التعاون للدخول في حوار مع إيران، معتبرا ان الوقت قد حان كي تبدأ هذه الدول المحادثات مع إيران الآن.

وفي تصريحه لتلفزيون "بلومبرغ" قال آل ثاني الذي دعا منذ أمد لعقد قمة بين قادة دول مجلس التعاون الست والجمهورية الإسلامية الايرانية، إن بلاده "تأمل في حدوث ذلك وما زلنا نعتقد أن هذا يجب أن يحدث".

واعتبر أن هذه أيضا رغبة تشاركها دول مجلس التعاون الأخرى ايضا، وصرح بأن قطر ستسهل المفاوضات إذا طلبت منها الأطراف المعنية ذلك.

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