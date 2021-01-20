النائبة الاميركية الهان عمر: الحظر الاميركي اودى بحياة آلاف الايرانيين

وكتبت هذه النائبة الديمقراطية عن مينيسوتا الاربعاء في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ان هذا الرجل (وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو) وحش. نحن لا ينبغي ان ننسى ملايين الافراد الذين عانوا بسبب قسوته.

واضافت: ان بومبيو مارس الضغط لفرض اجراءات الحظر المشلة ضد الشعب الايراني وحرمهم خلال الجائحة (كورونا) من توفير الادوية اللازمة لهم ما اودى بحياة الالاف منهم.

وانتقدت الهان عمر الحظر ضد ايران وخروج اميركا من الاتفاق النووي وتابعت: ان ايران الان تمتلك 12 ضعف ما كان مسموحا لها من اليورانيوم المخصب وان الجمهورية الاسلامية الايرانية اصبحت الان اقوى مما مضى.

كما انتقدت بيع الادارة الاميركية الاسلحة للسعودية والامارات وقالت: ان ترامب باع للسعودية اسلحة بقيمة اكثر من 290 مليار دولار، لهذا النظام الذي يسجن ويمارس التعذيب الممنهج ضد حماة حقوق الانسان والاصلاحات السياسية في بلدهم خاصة حماة حقوق النساء.

وقالت الهان عمر: ان ترامب ربما لم يبدا حربا لكنه نجح بان يحول عاصمتنا الى منطقة حرب.

انتهى ** 2342