روحاني : اذا نفذت امريكا تعهداتها سنعمل بالتزاماتنا ..رحل ترامب وبقي الاتفاق النووي

واضاف الرئيس روحاني في كلمة امام اجتماع مجلس الوزراء صباح اليوم الاربعاء: اذا طبقوا القرار 2231 الذي وقعوا عليه سابقا فسيرون من ايران خطوات مماثلة ، واذا عملوا بالتزاماتهم في اطار الاتفاق النووي فستتخذ ايران خطوات مماثلة ، مشيرا الى ان الكرة الآن في الملعب الامريكي ، فاذا التزم الامريكيون بتعهداتهم سنلتزم بتعهداتنا ، لقد رحل ترامب وبقي الاتفاق النووي حيا ، لقد كان جل همه القضاء على الاتفاق ، كما كان المتطرفون في السعودية والكيان الصهيوني يريدون ذلك ، لكن بالنهاية بقي الاتفاق النووي وهو اليوم افضل حالا من السابق ، وبقي هذا الملف المقاوم فيما انطوى ملف ترامب الاسود.

على المسؤولين الجدد في البيت الابيض ازالة الصفحات السوداء التي خلفتها السنوات الاربع الماضية

و اكد الرئيس حسن روحاني ان ما ننتظره من الادارة الامريكية الجديدة هو العودة الى العمل بالتزاماتها وفقا للقانون و إزالة جميع الصفحات السوداء التي خلفتها الأدارة السابقة خلال السنوات الاربع الماضية.

وتابع روحاني قائلا : اليوم سيغلق سجل ترامب الاسود الى الأبد ، وما تركه هذا الشخص المشؤوم خلال سنواته الأربع هو تقسيم الشعب الامريكي الى قطبين ، مضيفا اننا نرى اليوم وقبيل حفل تنصيب بايدن ان العاصمة الامريكية واشنطن قد تحولت الى ثكنة عسكرية ، ينتشر فيها الاف العسكريين المسلحين لتأمين مراسم تنصيب الرئيس الجديد ، وهذه الفوضى الموجودة هي ثمرة طغيان ترامب وتصرفاته الاستبدادية .

كما اعتبر روحاني ان عزلة أمريكا وبقائها وحيدة في الساحة السياسية هي الاخرى من مخلفات ترامب ، موضحا ان المواقف الامريكية تجاه القضية الفلسطينية لم تلق موافقة العالم بل واجهت معارضة من دول مهمة ، وبالتالي بقيت امريكا وحيدة ، ونفس الحال ينطبق على موقفها من الاتفاق النووي مع ايران ، حيث ادت سياسات ترامب الى ان تنعزل امريكا داخل الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي ولم تحصل على أي تأييد لمشاريع قراراتها المجحفة ضد ايران ومنيت بفضيحة كبيرة في تاريخها .

وتناول روحاني المحطات التي فشلت فيها امريكا في اقناع الدول الاخرى للتصويت على قراراتها المضادة للجمهورية الاسلامية ، كفشلها في ابقاء الحظر التسليحي على ايران وفي آلية (اسناب بك) والعديد من القضايا الاخرى .

ترامب لم يقدم خلال حكمه غير الظلم والفساد وخلق المشاكل للشعوب والعالم

وقال روحاني : لقد سقط ظالم مستبد عام 1399 هجري قمري (1979) (في اشارة الى الشاه المقبور العميل لأمريكا)، واليوم يسقط ظالم مستبد آخر عام 1399 هجري شمسي (2021) ( في اشارة الى الرئيس الامريكي دونالد ترامب) الذي لم يقدم خلال حكمه غير الظلم والفساد وخلق المشاكل للشعوب والعالم.

واشار الرئيس روحاني الى ان العالم لم يعد يثق بأمريكا بعد ان رأى عدم احترامها لتوقيعها على العديد من الاتفاقيات الدولية وتخليها عن التزاماتها في المعاهدات الدولية ، مضيفا اننا لم نر في امريكا رئيسا يعترف بل يتبجح في انه اصدر اوامره بشكل رسمي لقتل قائد عسكري كبير لدولة ما عندما كان ضيفا على دولة اخرى.

يتبع..