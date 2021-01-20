ظريف: تخت روانجي لم يتفاوض مع امريكا

واضاف ظريف للصحفيين صباح اليوم على هامش اجتماع لمجلس الوزراء حول ما إذا كان ممثل إيران لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي ، قد أجرى محادثات مع الإدارة الأمريكية الجديدة، أن السيد روانجي موجود في طهران منذ ثلاثة اسابيع، وما أعلنه مراسل فيغارو لاصحة له .

وأكد ظريف، أنه لا داعي للتفاوض إطلاقا، وأن ما حدث هو أن الأدارة الأمريكية أخلت بالتزاماتها.

وقال وزير الخارجية عن الاتفاق النووي، أن الأوروبيين يدركون تماما أنه في السنوات الثلاث الماضية، كانت إيران هي الدولة التي حافظت على الاتفاق النووي مع رعاية مصالح شعبها ومصالح المجتمع الدولي .

وأكد ظريف أن الأوروبيين لم ينجحوا حتى في مبادرة صغيرة جدا تسمى Instex ، موضحا بانهم لم يتمكنوا من توفير الموارد المالية لـ Instex، حتى المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أعلن أمس أن أموال إيران جاهزة في كوريا الجنوبية، وأن الأمم المتحدة لم تتمكن من تحويل هذه الأموال إلى نيويورك لتستلم حصة إيران.

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