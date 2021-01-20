رئيس المنظمة الفضائية الايرانية : أربعة أقمار صناعية إيرانية جاهزة للاطلاق

واضاف مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باننا تمكنا في أول برنامج فضاء مدته 10 سنوات والذي استمر من 2006 إلى 2016 من احراز المركز الأول في المنطقة والمركز الحادي عشر على مستوى العالم في مجال المنتجات العلمية في مجال الفضاء.

وقال إن أهم ما يشغلنا في الخطة العشرية الثانية هو وضع أقمار صناعية تشغيلية فوق مدار 500 كيلومتر حتى نتمكن من تقديم خدمات مستدامة للمجتمع ؛ وأهم أولوياتنا هي تحويل الاقتدار العلمي والتكنولوجي في مجال الفضاء إلى اقتدار صناعي واقتصادي.

وأشار إلى أن عدة أقمار صناعية جاهزة للإطلاق ، موضحا : استقبلت منظمة الفضاء القمر الصناعي "بارس 1" ، وقمر "ظفر" جاهز وقمر "طلوع" في طور التكميل وسنقوم بتسليم القمر الصناعي "ناهيد 2 "خلال الشهر المقبل، ومع تطوير الأقمار الصناعية والمحطات الأرضية يجري استكمال نظام الإرسال المداري الذي ينقل الأقمار الصناعية من مدار 400 كيلومتر إلى مدار 7000 كيلومتر.

انتهى** 1453