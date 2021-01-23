"قلعة الاحلام" یحصد جائزة الرمان الذهبي من مهرجان الفيلم الإيراني -الأسترالي

واشارت السفيرة الأسترالية في ايران ، ليندال ساكس ، في حفل توزيع جوائز الرمان الذهبي لمهرجان الفيلم الإيراني الأسترالي بدورته التاسعة الذي استضافته السفارة الأسترالية في طهران الی دور هذا المهرجان في تعریف الثقافة الإيرانية قائلالإ يروي المهرجان القصص والروايات الإيرانية في مختلف المدن الأسترالية منها ملبورن ، وكانبيرا ، وسيدني ، وبريسبان ، وأديلايد ، وبيرث .

و أحرز فيلم "قسم" للمخرج محسن طنابنده جائزة اختيار الجمهور بهذا المهرجان.

وفاز حامد بهداد بجائزة أفضل ممثل لدوره في فيلم "قلعة الاحلام" کما حصل جیلا شاهي علی جائزة أفضل ممثلة لدورها في الفیلم.

ويعتبر فیلم "قلعة الاحلام" ، التجربة الإخراجية التاسعة للمخرج الإيراني مير كريمي وتعاونه الأول مع الممثل حامد بهداد وقد شارك في العديد من المهرجانات الدولية في مختلف أنحاء العالم.

انتهی 3280