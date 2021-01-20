٢٠‏/٠١‏/٢٠٢١ ٥:٤٥ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84193211
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مسؤول : انطلاق مهرجان فن المقاومة بمشاركة فناني الرسوم المتحركة من 50 دولة

مسؤول : انطلاق مهرجان فن المقاومة بمشاركة فناني الرسوم المتحركة من 50 دولة

طهران / 20 كانون الثاني / يناير / ارنا – اعلن امين قسم الرسوم المتحركة للدورة السادسة لمهرجان فن المقاومة "سيع مسعود شجاعي طباطبائي"، ارسال ما يزيد عن الف اثر فني لرسامين من 50 دولة في انحاء العالم، الى امانة المهرجان لحد الان.

واوضح طباطبائي، ان قسم الرسوم المتحركة لمهرجان فن المقاومة في دورته السادسة، يعقد حاليا في اطار شعاري "زوال امريكا" و"اننا سنهزم كورونا".

واضاف، ان بعض الاعمال المشاركة في قسم الرسوم المتحركة لمهرجان فن المقاومة، ستعكس هزيمة الكيان الامريكي وفق شعار "زوال امريكا".

و وصف طباطبائي، الاعمال التي تسلمتها امانة قسم الرسوم المتحركة لمهرجان فن المقاومة السادس، بانها مميزة وتجسد رؤية الفنانين الدقيقة والمواكبة للتطورات، حول طبيعة الكيان الامريكي الموشك على الزوال.

وبشان شعار "هزيمة كورونا"، فقد نوه امين قسم الرسوم المتحركة لمهرجان فن المقاومة، بأن هذا الشعار لقي ترحيبا واسعا من جانب العديد من الفنانين الاجانب؛ الذين قدموا في اعمالهم المشاركة صورة جديدة وجميلة حول الاجراءات الهادفة الى مكافحة وباء كورونا.

انتهى ** ح ع

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